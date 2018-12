Drei Gemeinderäte für zehn und 20 Jahre geehrt

In der letzten Sitzung vor Weihnachten wurde es im Gemeinderat noch einmal feierlich: nicht nur wegen des bevorstehenden Fests mit Gutsle und Kerzen auf den Ratstischen, sondern weil drei Gemeinderäten eine besondere Ehrung zuteil wurde. Für seine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat wurde Ansgar Lottermann die Stele des Gemeindetags verliehen. Lottermann war als Nachfolger von Hermann Sigler 2004 in den Gemeinderat nachgerückt und im selben Jahr anlässlich der Kommunalwahl wieder ausgeschieden. Nach dieser kurzen „Warmlaufphase“ habe Lottermann die darauffolgende Zeit genutzt, um 2009 und 2014 in den Gemeinderat gewählt zu werden. Lottermann ist in mehreren Ausschüssen Mitglied und in weiteren Beiräten und Kuratorien als Vertreter tätig, hob Bürgermeister Weigel zahlreiche weitere Arbeitsfelder hervor, gleiches tat er auch bei den anschließend Geehrten. Seit 2012 ist Lottermann auch Fraktionsvorsitzender der SPD. Jeweils auf 20 Jahre kommen Hermann Sommer (Grüne) und Gerhard Zielasko (CDU). Gleich beim ersten Mal, 1994, wurde Hermann Sommer in den Rat gewählt und 1999 bestätigt. Weil Kommunen in der Größe von Wendlingen damals noch die Regelung hatten, dass Ehepartner nicht gleichzeitig Gemeinderatsmitglied werden können, gab Sommer bei der Wahl 2004 seiner Frau Marianne Erdrich-Sommer den Vortritt. Nach deren Ausscheiden 2008 rückte Sommer, der zwischen 1997 und 2004 auch Fraktionsvorsitzender war, nach und sitzt nach zweimaliger Wiederwahl seit damals ununterbrochen im Gremium. Seit 1996 ist Gerhard Zielasko Mitglied des Gemeinderats. Damals rückte er für Hermann Schmid nach, ein zweites Mal 2001 als Nachfolger für Andreas Knutzen. 2004 schließlich gelang ihm der direkte Einzug und seit damals hat er den errungenen Sitz in den Wahlen 2009 und 2014 nicht mehr abgegeben. Für 20 Jahre gab es für die beiden Gemeinderäte zusätzlich zur Ehrung des Gemeindetags das Verdienstabzeichen des Städtetags in Silber. gki