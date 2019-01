Die Kleine Kurve nimmt Fahrt auf

Seit Ende Oktober wird das Baufeld der Kleinen Wendlinger Kurve vorbereitet – bis Ende des Jahres soll der Tunnel fertig sein

Ab 14. Januar wird die Straßenverbindung zwischen Wendlingen und Oberboihingen gesperrt. Wie bereits berichtet, wird die Landesstraße dann mittels eines kleinen Brückenbauwerks in die Heinrich-Otto-Straße verlegt. Und im Zuge der Straßenverlegung wird auch der Bau der Kleinen Wendlinger Kurve vorangetrieben.

Die Arbeiten an der Kleinen Wendlinger Kurve sind bereits im Gange – potenzielle Zuschauer haben vom Radweg aus die besten Aussichten. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Bei Baustellen, die so groß sind, dass mehrere Abschnitte parallel gebaut werden, sind Planer immer froh, wenn sich Synergieeffekte ergeben. So ist es auch mit der Großbaustelle vor den Toren Wendlingens. Wobei es in diesem Fall richtiger heißen muss: vor den Toren Oberboihingens. Denn seit Ende Oktober wird genau hier, am Kreisverkehr Froschländer, an der Kleinen Wendlinger Kurve (KWK) gearbeitet. Und die Arbeiten werden intensiviert, sobald der Alltagsverkehr an dieser Stelle ausgeschaltet ist. Was ab dem 14. Januar der Fall sein wird.