Der Unterensinger Ernst Lattner war mit dem berühmten Bariton in Kriegsgefangenschaft und sah dort dessen InszenierungenDer 91-jährige Ernst Lattner hat in seinem Leben schon viel erlebt. Er musste in den Krieg, geriet in Gefangenschaft. Dort machte er eine ganz besondere Bekanntschaft: Der…

Mehr