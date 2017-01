Der schönste Mann Deutschlands

09.01.2017, Von Patrick Kuolt — E-Mail verschicken

Der 23-jährige Dominik Bruntner ist Mister Germany 2017 – Sein Traum sind Aufträge großer Modemarken

Mr. Germany: Dominik Bruntner aus Hochdorf Foto: Bulgrin

HOCHDORF. Dominik Bruntner sitzt da und lächelt. Er wirkt gelöst und fröhlich, rundum zufrieden. Natürlich nicht ohne Grund. Es sind bewegte Zeiten, die der 23-jährige Hochdorfer gerade erlebt. Denn vor etwas mehr als einer Woche setzte sich Bruntner in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern bei der Wahl zum Mister Germany 2017 durch. 1025 Bewerber zwischen 18 und 28 Jahren waren zu den landesweiten Vorausscheidungen angetreten, 17 junge Männer aus zwölf Bundesländern schafften es in die Finalrunde. Daraus ging der Hochdorfer als der schönste Mann Deutschlands hervor.