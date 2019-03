Der Amoklauf hat Spuren hinterlassen

An Schulen und auch bei der Polizei hat sich seit den Taten von Winnenden und Wendlingen in Sachen Sicherheit einiges getan

Zehn Jahre ist es her, dass ein 17-Jähriger in Winnenden und Wendlingen ein Blutbad angerichtet hat. Doch können Schüler besser vor solchen Angriffen geschützt werden? Welche Konsequenzen hatte der Amoklauf von Winnenden für Schulen und Polizei? Wir fragten an Wendlinger Schulen und beim Landespolizeipräsidium nach.