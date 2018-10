Der Adler fliegt am Freitag . . .

KÖNGEN. Mit T-Bone Walkers „Stormy Monday“ eröffnete die Augsburger Bluesband „The Mojo Six“ ihr phänomenales Konzert in der altehrwürdigen Köngener Schlosskapelle. Bewusst oder unbewusst passt obige Zeile „The eagle flies on Friday“ zum dortigen Freitagabend-Jazzkonzert. Der Ursprung der Phrase kommt übrigens daher, dass früher am Freitag Zahltag war, sodass man in der Lage war, auszugehen und Geld auszugeben. Da auf den größeren amerikanischen Scheinen ein Adler aufgedruckt ist, hat man diesem dadurch zum Fliegen verholfen. Ein gängiges Blues-Genre: Häufig geht es um Geld – vorhandenes oder fehlendes – und um die Liebe – glückliche oder enttäuschte. Um das wahre Leben eben.