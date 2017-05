Den Menschen als Mensch präsent sein

24.05.2017, Von Petra Weber-Obrock — E-Mail verschicken

Nach seiner Wiederwahl zum Dekan wurden Paul Magino sowie sein Stellvertreter Volker Weber am Montag ins Amt eingesetzt

Unser Foto zeigt (von links) den stellvertretenden Dekan Volker Weber, Dekan Paul Magino und

WENDLINGEN/AICH/ESSLINGEN. Innerhalb eines feierlichen Abendlobs wurden am Montagabend im Münster St. Paul die beiden neuen Dekane des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen in ihr Amt eingesetzt. Paul Magino, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit 10 in Wendlingen, wurde als Dekan bestätigt und tritt seine zweite Amtszeit an. Sein Stellvertreter ist Volker Weber, der als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Neckar-Aich tätig ist.

Die beiden Dekane stehen in Zukunft dem Leitungsteam des Dekanats vor, in dem die Fäden von 42 katholischen Kirchengemeinden mit insgesamt 120 000 Gläubigen zusammenlaufen. Bei der Wahl im Februar wurden sie durch den Dekanatsrat, die zuständigen Pfarrer und Diakone sowie bestimmten Wahlleuten aus den Gemeinden für sieben Jahre ins Amt berufen. Ihre Pfarrstellen füllen sie weiterhin aus.

Die feierliche Einsetzung in den altehrwürdigen Mauern des Esslinger Münsters leitete Domkapitular Matthäus Karrer, der auf Diözesanebene als Gebietsreferent für das Dekanat Esslingen-Nürtingen zuständig ist.