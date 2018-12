„Das ist wie bei der Formel 1“

31.12.2018, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Sportschütze Siegfried Haufe ist in diesem Jahr Goldmedaillengewinner bei den Weltmeisterschaften in Frankreich geworden

In den Weißen Saal im Neuen Schloss wird man nur zu ganz besonderen Anlässen eingeladen. Am 22. November war so ein besonderer Anlass: da wurde Siegfried Haufe vom baden-württembergischen Kultusministerium geehrt. Er hatte bei der Weltmeisterschaft der Sportschützen (Seniorenklasse) in La Baule/Frankreich drei Goldmedaillen gewonnen.