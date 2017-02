Das Element Zufall

03.02.2017, Von Nicole Mohn

Städtische Galerie Wendlingen startet mit „Begegnungen“ ins Jahresprogramm

Abstrakte Aquarelle und archaische Skulpturen treffen in der Städtischen Galerie in Wendlingen aufeinander. Unter dem Titel „Begegnungen“ zeigen hier Ingrid Krüger und Margot Spuhler ihre Arbeiten. Zugleich ist es der Start in ein spannendes Jahresprogramm 2017.

WENDLINGEN. Zwei Frauen mit zwei ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen sind in der ersten Ausstellung des Jahres zusammengebracht worden. Die eine – Ingrid Krüger – zeigt in Wendlingen Aquarelle. Doch hier erwarten den Betrachter keine lieblichen Landschaften, hingehaucht auf das Papier. Nein, Ingrid Krügers Aquarelle sind von völlig anderer Natur. Großformatig sind sie, nur selten gebändigt von Glas und engen Rahmen. Vielmehr dürfen die abstrakten Arbeiten sich auf dem hellen Passepartout wellen und abheben. Sie entstehen in Serie, auf dem Boden liegend.