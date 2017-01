Contest für das WO-Festival

07.01.2017

Bands der Region können teilnehmen – Bewerbungsschluss ist der 31. Januar

WENDLINGEN (pm). Einmal auf der großen Bühne rocken. Endlich raus aus dem kleinen Proberaum und im Scheinwerferlicht stehen. Am Freitag, 10. März haben fünf Bands die Chance Jury und Publikum von ihrem Können zu überzeugen und einen Platz beim WO-Festival im Juni zu ergattern.

Dafür braucht es nur etwa 20 Minuten eigenes Programm, die Stilrichtung ist egal. Lediglich das Maximalalter von 25 Jahren sowie der lokale Bezug sind zu beachten. Das Organisationsteam freut sich auf viele Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Das WO-Festival ist das Nachwuchsfestival im Großraum Stuttgart und bietet an zwei Festivaltagen insgesamt 17 Bands eine große Bühne. Ein günstiges Festivalticket für zwei Tage sowie jugendfreundliche Preise im Gastrobereich machen das Festival für zahlreiche junge und junggebliebene Festivalgänger seit Jahren zum Pflichttermin.

Die Bewerbungen für den Contest sind bis zum 31. Januar unter www.backstagepro.de/wo2017 möglich. Der WO-Festival-Contest findet am 10. März im Jugendhaus „Boing“ in Oberboihingen statt. Das WO-Festival findet am 10. und 11. Juni auf dem Mehrzweckplatz im Speck in Wendlingen am Neckar statt.