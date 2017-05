Bedeutung von Heimat und Identität

08.05.2017, Von Peter Schuster

Banater Jugend- und Trachtengruppen feierten 30-jähriges Bestehen

Die Landsmannschaft der Banater Schwaben will auf Kreis-, Landes- und Bundesebene die Erinnerung an das Brauchtum und die Kultur der Banater Schwaben wachhalten und die Gemeinschaft vor Ort pflegen. Eine besondere Rolle spielen hier die Jugend- und Trachtengruppen. Deren 30-jähriges Bestehen wurde am Samstag im Treffpunkt Stadtmitte gefeiert.

Die Banater Trachtenjugend begeisterte mit ihren Tänzen. Foto: Schuster

WENDLINGEN. Nach einem Stück der Weinberg-Musikanten begrüßte Lukas Krispin, Jugendgruppenleiter der Banater Trachtenjugend und Mitglied im Bundesvorstand, etwa 300 Gäste. Es sei heute nicht immer einfach, sich als Jugendlicher zu einem Trachtenverein zu bekennen, berichtete der aus Wendlingen stammende Jugendleiter. Um junge Menschen für die Arbeit der Banater Jugend- und Trachtengruppen (DBJT) zu begeistern, sei es wichtig, Jugendlichen den Wert der Gemeinschaft zu vermitteln. „Nur dann werden sie die Kultur des Vereins der neuen App vorziehen“, sagte Lukas Krispin.