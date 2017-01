Baugesuch für Neubau zurückgestellt

18.01.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Unterbringung von Asylbewerbern vorübergehend in Bestandsgebäude in der Plochinger Straße in Köngen geplant

Nachdem sich die Unterbringung der Flüchtlinge im vergangenen Jahr deutlich entspannt hat, plant die Gemeinde Köngen im Jahr 2017 keinen Neubau. Das Konzept, die Asylbewerber dezentral verteilt in der Gemeinde unterzubringen, ist nach Äußerungen von Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner aufgegangen.

Das leer stehende Gebäude in der Plochinger Straße 46 ist laut Bürgermeister Otto Ruppaner gereinigt worden und soll nach notdürftigen Reparaturen für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden. gki

KÖNGEN. Ursprünglich war geplant, das renovierungsbedürftige Gebäude mit Ladenfläche in der Plochinger Straße 46 in Köngen abzubrechen und an seiner Stelle einen Neubau als Unterkunft für Asylbewerber zu errichten. „Diese Baumaßnahme wird jedoch zurückgestellt, weil die jetzigen Kapazitäten vorerst ausreichen“, sagte Bürgermeister Ruppaner. Die Maßnahme soll jedoch zur Baugenehmigung gebracht werden, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Zunächst soll aber das Bestandsgebäude so weit hergerichtet werden, dass es vorübergehend von Flüchtlingen in diesem Jahr genutzt werden kann. „Wir wollen vorbereitet sein“, sagte Ruppaner.