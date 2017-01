Auch Wohnen soll hier möglich werden

23.01.2017, Von Gaby Kiedaisch

Am Dienstag wird das Entwicklungskonzept für das Wendlinger HOS-Areal im Gemeinderat behandelt

Fast in Vergessenheit geraten ist ein Vorhaben, das die Entwicklung des HOS-Areals in Wendlingen ins Auge fasst. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. In den letzten Jahren ist ein Konzept erarbeitet worden, wie das Gewerbegelände in der Zukunft neu genutzt werden könnte.

Ein Teil der Bestandsgebäude ist denkmalgeschützt wie dieses aus der Zeit um 1860. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Auf dem etwa 8,8 Hektar großen Areal des Unternehmens HOS Anlagen und Beteiligungen, früher Heinrich Otto und Söhne, in der Schäferhauser Straße scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Denkmalgeschützte Industriebauten aus der Gründerzeit prägen in weiten Teilen den heutigen Gewerbepark an der Bahnstrecke Tübingen–Stuttgart. Hier kann man immer noch Textilgeschichte einatmen, obwohl hier schon lange nichts mehr gewoben und gesponnen wurde. Neben dem Verwaltungsgebäude der HOS-Gruppe haben weitere Unternehmen Betriebs- und Lagerstätten eingerichtet.

Enge Abstimmung mit Regionalverband und Eigentümer