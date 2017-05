Allergien im Kindesalter

KÖNGEN (pm). Am Mittwoch, 31. Mai, von 19.30 bis 21.30 Uhr bietet die Familienbildungsarbeit Köngen unter der Leitung der Apothekerin und Heilpraktikerin Gabriele Kurz einen Abend zum Thema Allergien im Kleinkindalter an. Wenn Kinder schon im Kleinkindalter unter Allergien wie Heuschnupfen, allergischem Asthma und Neurodermitis leiden, ist es, um nachhaltige Beschwerdefreiheit zu erlangen, wichtig, frühzeitig die Schwächen im Körper aufzusuchen und zu behandeln. Besprochen werden die naturkundliche Basisbehandlung und erprobte Heilmittel für akute allergische Probleme. Der Abend findet in der Ortsbücherei in der Zehntscheuer, Kiesweg 5 in Köngen statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.