Modenschau mit Verlosung

24.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Am Freitag, 2. März lädt Frank Schweizer zur Modenschau in sein Fachgeschäft Tresor in der Kirchstraße in Nürtingen ein. Ab 20 Uhr startet der Ausflug in den Modefrühling mit einem Sektempfang der Vino Bodega von Mark Horlacher. Ab 20.30 Uhr präsentieren acht weibliche und zwei männliche Models die Highlights aus den aktuellen Kollektionen aus dem Laufsteg, dem More&More Store und Tresor Lifestyle. Die Frisuren stylt Jenny Dalchau von der Hairlounge in Neckarhausen und das Make-up macht die Visagistin Carina Bauer. Außerdem wird unter den Besuchern ein Cabrio-Wochenende mit einem BMW 2er vom Autohaus Briem in Nürtingen verlost. Und im Anschluss an die Modenschau kann in allen drei Geschäften von Frank Schweizer noch bis 24 Uhr geshoppt werden.