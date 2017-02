Zuversicht trotz Minus in der Kasse

07.02.2017, — E-Mail verschicken

Generalversammlung des Harmonika-Orchesters Grafenberg: Gute Entwicklung bei Mitglieder- und Schülerzahlen

Das Harmonika-Orchester ehrte langjährige Mitglieder. pm

GRAFENBERG (sle). Kürzlich fand in der Grafenberger Kelter die diesjährige Generalversammlung des Harmonika-Orchesters statt. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung vom Ersten Orchester und den neu rekrutierten Gruppen „GreenFire“, „Querbeet“ sowie dem Ensemble des Vereins.

Stefanie Lenz begrüßte als Vorsitzende alle Anwesenden und bedankte sich in ihrer Rede bei der Gemeinde und der Rudolf-Rampf-Stiftung für die finanzielle Unterstützung der Schülerarbeit im vergangenen Jahr. Auch ging sie auf den Findungsprozess im Hinblick auf den Dirigentenwechsel ein und gab einen Überblick über die sehr positive Schüler- und Mitgliederentwicklung. Anschließend warf sie einen Blick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr. Man habe ein interessantes und abwechslungsreiches Festprogramm zusammengestellt. So finde am 12. März das Vereinsjugendvorspiel statt. Am 24. Juni werde dann die A-capella-Gruppe „Pepper & Salt“ mit ihrem neuen Programm auftreten, bevor man am 11. November den offiziellen Jubiläumsabend feiere.