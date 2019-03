Zirkus steht vor ungewisser Zukunft

12.03.2019, Von Lena Keller — E-Mail verschicken

Nach dem Unglück mit einem umgestürzten Baum auf einen Tiertransporter wurde am Montag das Ausmaß des Schadens deutlich

„Auf einmal hörten wir einen lauten Knall“, so schildert André Kaiser vom Zirkus Alessio, die Situation vom Sonntagnachmittag. 250 Zuschauer sitzen im ausverkauften Zelt. Der Knall erschreckt alle. Die Vorstellung wird unterbrochen.

André Kaiser vom Zirkus Alessio hängt mit seinen Tieren und seinem Team in Aichtal fest. Foto: lck

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Kaiser rennt hinaus und sieht das Unglück: Ein großer Baum war direkt auf einen Tiertransporter gefallen. Umgestürzt von Sturm „Eberhard“, der am Sonntag übers Land tobte. Sofort veranlasst Kaiser die Evakuierung des Zeltes. Ein Glück, dass dieses nicht getroffen wurde. Nicht auszudenken, wenn der Baum in die andere Richtung gefallen wäre. So wurde zumindest niemand verletzt.