Wolfschlügerin bei Heidi Klum

Es ist wieder so weit: Heidi Klum sucht „Germany’s next Topmodel“. Gleich zu Beginn der 13. Staffel der Pro-Sieben-Show werden die Topmodel-Anwärterinnen in die Karibik geschickt. Unter ihnen auch die 19-jährige Sarah aus Wolfschlugen (Foto). Zur Vorbereitung auf die Sendung hat sie vor allem das Laufen auf dem Catwalk geübt. Sarahs große Leidenschaft ist das Tanzen. Die Schülerin beherrscht sowohl klassischen Balletttanz als auch lateinamerikanische Salsa-Moves. In der zweiten Folge der Show, die am morgigen Donnerstag, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben läuft, geht es bereits freizügig her, denn die jungen Frauen sollen beim Nacktshooting die Hüllen fallenlassen. ProSieben/Martin Bauendahl