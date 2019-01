„Wir haben das Publikum noch nie enttäuscht“

04.01.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die fünf Musiker von Foaie Verde wollen auch in Unterensingen die Zuschauer „zu Freudentränen rühren“

Fünf Vollblutmusiker aus vier verschiedenen europäischen Ländern begeistern mit feuriger Musik vom Balkan und der Länder Südosteuropas – und das auf höchstem musikalischen Niveau. An diesem Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr gastieren Foaie Verde im Rahmen der Aktion „Licht der Hoffnung“ in der Festhalle Udeon in Unterensingen.

Die fünf Musiker von Foaie Verde: (von links) Vladimir Trenin, Sebastian Klein, Frank Wekenmann, Katalin Horvath und Veit Hübner. pm

Das Ensemble um den Geigenvirtuosen Sebastian Klein und die feurige, charismatische Sängerin Katalin Horvath verspricht ein musikalisches Erlebnis, das in Deutschland seines Gleichen sucht. „Speed-Folkmusik“ aus Rumänien trifft auf Orientalisches, serbische Rhythmen erscheinen neben ungarischen Melodien und russischer Folklore, das alles in ganz eigenen facettenreichen Arrangements. Zusammengefasst lässt sich der ganz eigene Musikstil als „Balkan-Gypsy-Folk-Musik“ bezeichnen. Zu den Vorbildern der Gruppe zählt die in Rumänien äußerst populäre Formation „Taraf de Haïdouks“, die aus 13 Roma-Musikern besteht.