Wildbienen – ein bedrohter Segen

23.01.2017, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Hauptversammlung des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine machte die große Bedeutung der kleinen Tiere deutlich

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb schmückt sich mit ihrer Pracht und auch die Erlebniswelt Albtrauf auf der CMT profitiert von ihnen: die Streuobstwiesen am Albtrauf. Am Freitag traf sich der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine (KOV) Nürtingen zur Jahreshauptversammlung in Beuren, ließ das Jahr 2016 Revue passieren und gab einen Ausblick auf 2017.

Sigrid Jetter ehrte Rolf Wohlfahrt und Doris Eberspächer für ihre besonderen Verdienste im Beirat des Nürtinger Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine. Gertrud Bader erhielt für ihre besonderen Leistungen einen Dank (von links). skr

BEUREN. Die Pflege und der Erhalt der heimischen Streuobstwiesen kosten Zeit und Geld. Doch nicht nur für leckeres Obst, süffigen Most oder den schönen Anblick lohnt sich dieser Aufwand.

Auch unzählige Insekten profitieren von der Blütenpracht. So zum Beispiel die Wildbienen, die „sich nicht in menschlicher Obhut befinden und bei denen die Weibchen die Brut alleine anlegen“, erklärte Meinrad Lohmüller vom Naturschutzcenter in Stuttgart. Vorsitzende Sigrid Jetter hatte ihn eingeladen, um über die effizienten Blütenbestäuber zu sprechen.