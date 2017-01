Wandern im Harz

GROSSBETTLINGEN (pm). Die Albvereinsortsgruppe Großbettlingen lädt alle Wanderfreunde zu einer Wanderung in den Harz vom 18. bis 25. Juni ein. Wegen der weiteren Vorbereitungen wird darum gebeten, sich bis Ende Januar anzumelden. Als Höhepunkte der Wanderung wird unter anderem der Brocken erklommen und das Bodetal durchquert. Gewandert wird nur mit Tagesrucksack auf Wegen unterschiedlicher Beschaffenheit, die Tagesetappen liegen zwischen 17 und 24 Kilometer. Wer nicht jeden Tag wandern will, kann als Alternative die schönen Städte wie Goslar oder Quedlinburg besichtigen. Übernachtet wird in der Altstadt von Wernigerode. An- und Rückreise erfolgt per Bahn ab Nürtingen Bahnhof. Weitere Informationen zu Kosten, Leistungen und Anmeldung erhält man bei Carina und Bernd Schulz unter Telefon (01 76) 83 50 80 30 oder E-Mail Carina_Zeller@web.de.