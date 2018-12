„Und er wird König sein“

22.12.2018

„Und er wird König sein!“ Mit diesen Worten kündigte der Engel Gabriel die Geburt Jesu an. „Siehe, dein König kommt zu dir!“ So heißt es in einem bekannten Adventslied. Kein Zweifel: Es ist die Geburt eines Königs, die sich im Advent ankündigt und die wir jedes Jahr an Weihnachten feiern.

Pfarrer Karsten Hirt Evangelische Kirchengemeinde Grötzingen

Doch wir feiern sie in etwa so, wie die Geburtstage in den europäischen Königshäusern im 21. Jahrhundert begangen werden. Die Könige dürfen noch ein bisschen repräsentieren, aber sie haben im Prinzip abgedankt. Sie haben uns nichts mehr vorzuschreiben.

Wie ist es mit dem König Jesus? Sein Anliegen und seine Aufgabe war, die Königsherrschaft Gottes auf der Erde anzukündigen und durchzusetzen. „Die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist jetzt da! Stellt euch darauf ein und vertraut auf diese gute Nachricht!“ Das war seine Botschaft.

Mit dem Kommen Jesu in die Welt findet ein Herrschaftswechsel statt. Es tritt eine neue Regierung auf den Plan. Gott regiert jetzt als König. Ist das wirklich eine gute Nachricht für uns? Freuen wir uns darüber? Es kommt ganz darauf an, wie wir uns dazu verhalten.