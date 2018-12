Tür hielt Einbrecher stand

29.12.2018

OWEN (lp). Die Eingangstür zu einer Bäckerei mit Café in der Kirchheimer Straße in Owen hat in der Nacht zum Freitag einem Einbrecher standgehalten.

Der bislang unbekannte Täter wollte in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagvormittag, 10 Uhr, die Glastür mit einem Geißfuß, also einem Brecheisen aufhebeln. Trotz massiver Gewalteinwirkung ließ sich die Tür aufgrund einer Mehrfachverschließtechnik nicht öffnen. Lediglich die einbruchshemmende Doppelverglasung wurde beschädigt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.