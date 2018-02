Tourismus-Höhenflug hält an

Übernachtungszahlen im Land steigen weiter an – Kreis Esslingen bei Gästen immer beliebter

Nach elf Monaten im Jahr 2017 liegen die Übernachtungszahlen des baden-württembergischen Fremdenverkehrs rund 1,5 Prozent über dem Vergleichswert des Rekordjahres 2016. Auch der Kreis Esslingen zählt zu den Gewinnern.

(sus) Der ökonomische Stellenwert der umsatzstarken Querschnittsbranche Tourismus ist hoch. Das spüren die Zielorte Baden-Württembergs seit Jahren und auch 2017 läuft es bestens. So auch zuletzt im Monat November. Hier kamen 2,2 Prozent mehr Gäste und übernachteten 2,1 Prozent häufiger als im Vergleichsmonat November 2016. Somit reisten in den ersten elf Monaten des Jahres 2017 bislang rund 20,2 Millionen Menschen ins Ländle (plus 2,9 Prozent), sie übernachteten 49,6 Millionen Mal (plus 1,5 Prozent).