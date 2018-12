Thomas Bittner kandidiert nach 15 Jahren nicht mehr

Neuer Vorstand der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB)

UNTERENSINGEN (pm). Die KEB – Katholische Erwachsenenbildung, Landkreis Esslingen, hat einen neuen Vorstand. Dieser trat in Unterensingen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zuvor hatte die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereins und anerkannten Trägers offener Bildungsarbeit entsprechend dem Landesweiterbildungsgesetz in Nürtingen die neue Leitung gewählt.

Weil die Satzung eine nach oben offene Mindestklausel hat und mehr Kandidaturen vorlagen als notwendig, hat sich das Vereinsorgan jetzt vergrößert. Der bisherige Vorsitzende Thomas Bittner war nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten und wurde in Nürtingen feierlich zusammen mit Monika Schmid und Karin Peter verabschiedet, die ebenfalls nicht mehr kandidiert hatten.

Mit der Wahl von Carolin Köpke, die als hauptamtliche Jugendreferentin in Kirchheim schon in ihrer ehrenamtlichen Zeit in Köngen von dem Angebot für junge Erwachsene hörte und heute in Nürtingen wohnt, und mit Philipp Saur, Konditor und Koch aus Plochingen, sind jetzt erstmalig Menschen aus der etwas jüngeren Altersgruppe in die Leitungsebene vorgerückt.