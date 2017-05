Technik zum Anfassen bei Bielomatik

18.05.2017

Rund 1000 Besucher kamen am vergangenen Samstag zum Familientag bei Bielomatik in Neuffen. Die Mitarbeiter zeigten ihren Familien die Arbeitsplätze und machten bei gutem Wetter einen Rundgang über das Betriebsgelände. Ob Infrarotschweißen, Fräsvorführungen oder Besuche in der Ausbildungswerkstatt – für einen Rundumblick wurde gesorgt. Die Verantwortlichen der jeweiligen Stationen erklärten die Funktionsweisen der Maschinen und standen den Besuchern bei Fragen zur Verfügung. Mit dabei war das Rennteam der Uni Stuttgart, das seinen Formula-Student-Rennwagen von 2015 präsentierte. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Der zahlreich anwesende Nachwuchs wurde beim Kinderschminken und am Maltisch unterhalten. Unterstützung erhielt Bielomatik von den örtlichen Vereinen des TB und des VfB Neuffen, die beim Auf- und Abbau sowie beim Catering halfen. pm