Sternsinger zu Besuch im Neuen Schloss

09.01.2017

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Dreikönigstag gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerlinde acht Sternsingergruppen aus Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart empfangen. Die Sternsingeraktion ermögliche Tausenden Kindern auf der ganzen Welt ein besseres Leben, so Kretschmann. Das diesjährige Leitmotto der Sternsingeraktion lautet „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“. Das Bild zeigt Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde (in der Bildmitte) mit Sternsingern von St. Paulus, Neckartenzlingen. Foto: Staatsministerium