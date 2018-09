Stell Dir vor, Du wärst Bürgermeister . . .

Beim ersten Kohlberger Jugendforum konnten Kinder und Jugendliche über Themen sprechen, die für sie wichtig sind

Was wünschst Du Dir, um Dich in Kohlberg wohlzufühlen? Was würdest Du als Erstes ändern? Was ärgert Dich am meisten? Am Freitagnachmittag hatten Kinder und Jugendliche Gelegenheit, Bürgermeister und Gemeinderäten mitzuteilen, was sie bewegt. 70 junge Menschen waren der Einladung der Gemeinde gefolgt.

In Arbeitsgruppen bereiteten sich die Kinder und Jugendlichen auf die Präsentation vor, mit der sie ihre Anliegen vor Bürgermeister und Gemeinderäten vertraten. pm

KOHLBERG (rt). 286 persönliche Einladungen hatte die Gemeinde an alle Kohlberger Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zehn und 21 Jahren verschickt. Etwa 70 Kinder und Jugendliche waren der Einladung gefolgt und haben in drei Arbeitsgruppen angeregt über „ihre“ Themen gesprochen.