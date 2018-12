Sancta Nox: Wie ein großes Familientreffen

Am 23. Dezember fand die Weihnachtsparty von Rasga Rasga und befreundeten Künstlern statt

Rasga Rasga hatten zur Sancta-Nox-Feier in die Kreuzkirche eingeladen. Foto: Korff

NÜRTINGEN. Eigentlich ist es schon Tradition, dass die Nürtinger Band Rasga Rasga um Weihnachten ein Konzert in ihrer Heimatstadt spielt. Dieses Jahr fand Sancta Nox wieder in der Kreuzkirche statt – die After-Show-Party stieg im „Provisorium“. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass sich alle kannten und wenn nicht, wurde man trotzdem in die große Gemeinschaft aufgenommen. Bei Sancta Nox trafen sich Freunde, Bekannte, Familie und alte Schulkameraden von Rasga Rasga. Die Weihnachtsparty ist wie ein großes Familientreffen – die Rasga-Rasga-Familie kommt einmal im Jahr in Nürtingen zusammen.

Im Jahr 2007 starteten die damals sechs jungen Menschen als Schülerband, mittlerweile haben sie schon ihr eigenes Festival gestaltet und touren hauptsächlich durch Deutschland. Und auch Sancta Nox ist mittlerweile richtig groß geworden. 400 Karten wurden dieses Jahr verkauft. Der Gedanke jedoch ist immer noch derselbe: Die Menschen, die nach Hause kommen, zusammenzubringen.