Ruß und Brandgeruch den Kampf angesagt

03.05.2017, Von Volker Haußmann — E-Mail verschicken

Die Neckartenzlinger Melchior-Festhalle muss nach einem Kabelbrand umfassend gereinigt werden – Ende Mai soll alles fertig sein

Kleine Ursache – große Wirkung. Wegen eines Kabelbrandes im Untergeschoss muss derzeit die Melchior-Festhalle einer Komplettreinigung unterzogen werden. Wände müssen abgewaschen, Polsterstühle gereinigt, Lampen abgewaschen werden. Ende Mai, so die Gemeindeverwaltung, steht die Halle wieder für Veranstaltungen zur Verfügung.

Hunderte von Glühlampen hängen von der Decke im Großen Saal der Melchior-Festhalle und sorgen bei Veranstaltungen für einen warmen Sternenschimmer. Wegen des Brandes muss jedes einzelne Lämpchen von einem Gerüst aus gereinigt werden. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Schreck in der Abendstunde: Am Abend des Samstags, 8. April, kurz vor Mitternacht, musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Melchior-Festhalle ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts in einem Stromverteilerschrank im Untergeschoss war es zu einem Kabelbrand gekommen. Wegen des dichten schwarzen Rauchs musste die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten zum Brandherd vorrücken.