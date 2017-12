Prädikat für Betriebe

11.12.2017, — E-Mail verschicken

(pm) Das Seniorenzentrum Im Dorf in Bempflingen und das Seniorenzentrum Taläcker in Wendlingen des diakonischen Unternehmens Die Zieglerschen wurden mit dem Prädikat „familyNET“ für familienfreundliches Personalmanagement ausgezeichnet. Insgesamt 58 baden-württembergische Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Sozialwirtschaft erhielten in der mittlerweile fünften Runde die Auszeichnung für ihre Aktivitäten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer lebensphasenorientierten Personalpolitik. Inzwischen seien rund 160 Unternehmen Träger des Prädikats, so das Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. „familyNET“ wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landeskofinanzierungsmitteln gefördert. Darüber hinaus beteiligen sich der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Südwestmetall und der Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg an der Finanzierung. Umgesetzt wird das Projekt vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft.