Nach Schulbrand in Grabenstetten: „Wie es weitergeht ist noch offen“

25.07.2018, — E-Mail verschicken

Gestern brannte das Dach und der erste Stock der Grabenstetter Rulamanschule nieder. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr mit 140 Einsatzkräften konnte der Einsturz des Daches nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurde keiner der 63 Schüler und ihrer Lehrer verletzt, auch die Kinder der angrenzenden Kita kamen mit dem Schrecken davon. Den Schaden schätzt die Polizei im siebenstelligen Bereich ein. Am Dienstag seien erste Gutachter der Gebäudeversicherung vor Ort gewesen, sagt Bürgermeister Roland Deh. „Wie es weitergeht ist noch offen“, so der Bürgermeister. Es müsse zunächst überprüft werden, ob die Statik des Gebäudes für eine Sanierung ausreiche. Außerdem müsse untersucht werden, welche Schäden die rund 1000 Kubikmeter Löschwasser am verbliebenen Gebäude angerichtet haben. „Tische, Stühle und Tafeln sind im Obergeschoss verbrannt“, so Deh. Auch sie müssten bis zum kommenden Schuljahr neu gekauft werden. Gemeinderat, Verwaltung und Schulleiterin beraten derzeit, welche Zwischenlösungen es geben könnte. Falls eine Sanierung möglich ist, könnte die auf sich warten lassen – viele Baufirmen hätten zum einen volle Auftragsbücher und zum anderen jetzt erstmal Ferien. „Die Zeit drängt“, so Deh. Denn in sechs Wochen sollen die Schüler wieder im Ort unterrichtet werden. Bis zum Schuljahresende am Donnerstag hat man eine Übergangslösung gefunden: Der Unterricht findet im Gemeindehaus statt. Dort beantworteten gestern Bürgermeister, Feuerwehrkommandant und Schulleiterin die Fragen der Kinder zum Brand. psa/Foto: SDMG/Kohls