Nach Prag und Pilsen

15.10.2018

(pm) Die EnBW-Rentner fahren mit dem Reisebus vom 14. bis 17. Dezember in die beiden tschechischen Städte Pilsen und Prag. Die historischen Zentren verwandeln sich mit den Weihnachtsmärkten in ein Gesamtkunstwerk aus Licht und Gebäudeglanz. Variantenreiche Führungen auch abseits der normalen Routen können dazugebucht werden. Information und Anmeldung unter Telefon (0 71 61) 3 89 81 28 oder per Mail an enbwrentner@gmx.de.