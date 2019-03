Musiker erspielen Geld für Cleft-Kinderhilfe

Mit einem Konzert in der katholischen Kirche in Harthausen haben die Musiker des Aichtaler Vereins „Help and Music“ 7000 Euro für die Deutsche Cleft-Kinderhilfe erspielt. „Damit können wir 28 Spaltkindern eine Operation ermöglichen“, berichtet Jörg Beutel, der Gründer des Vereins. 33 Musiker hatten unter der Leitung von Günter Eberle in der fast voll besetzten Kirche Melodien von Händel und Bach bis hin zu Herbie Hancock und Udo Jürgens zum Besten gegeben. Das abwechslungsreiche Konzertprogramm kam sehr gut an und wurde vom Publikum mit stehenden Ovationen belohnt. pm