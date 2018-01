Musik und Comedy in perfekter Einheit

23.01.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die fränkische Formation Gankino Circus begeistert beim Abschluss des Festivals knapp 300 Zuschauer

Die mittelfränkische Formation Gankino Circus hat am Sonntagabend in Frickenhausen für einen krönenden Abschluss der 27. Saison des Festivals der Hoffnung gesorgt. Nur selten gelingt es Künstlern, Musik und Comedy zu einer solch perfekten Einheit zusammenzubringen. Die knapp 300 Zuschauer hatten zweieinhalb Stunden lang viel zu lachen und staunen.

Ralf Wieland und Simon Schorndanner (oben) führen die Entspannungsübung „Fränkischer Flieger“ vor. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. „Wir hatten bereits fünf wunderschöne Veranstaltungen“, sagte Anneliese Lieb, Redaktionsleiterin der Nürtinger/Wendlinger Zeitung, in ihrer Begrüßungsrede. In Frickenhausen habe es zuletzt aber stets noch „außergewöhnliche Sachen zum Abschluss“ des Festivals der Hoffnung gegeben. Wie alle anderen Zuschauer, darunter Bürgermeister Simon Blessing und die Vorstände des Sponsors VR Bank Hohenneuffen-Teck, sollte sie die Festhalle im Erich-Scherer-Zentrum knapp drei Stunden später alles andere als enttäuscht verlassen. Denn die vier Männer aus dem westmittelfränkischen 5500-Einwohner-Ort Dietenhofen sorgten von der ersten Minute an mit einem ganz besonderen Programm für beste Stimmung.