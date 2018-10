Morgen Tunnel in Beuren gesperrt

Der Verkehr wird von 9 bis 13 Uhr wegen Wartungsarbeiten umgeleitet

BEUREN (pm). Aufgrund kurzfristig erforderlicher Wartungsarbeiten an der Betriebstechnik im Tunnel Beuren muss der Tunnel am Mittwoch, 10. Oktober, von 9 bis 13 Uhr voll gesperrt werden. Für die Zeit der Vollsperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird von Neuffen/Linsenhofen kommend über die Linsenhofer Straße, Härtebühlstraße, Gartenstraße, Hohenneuffenstraße, Owener Straße auf die Landesstraße L 1210 geleitet. Bei Verkehr aus Owen kommend verläuft die Umleitung in umgekehrter Richtung.