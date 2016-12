Montag Benefiz-Gala

FRICKENHAUSEN (pm). Das in Frickenhausen lebende Musikerpaar Sea + Air lädt am Montag, 26. Dezember, 20 Uhr, zu einer Benefiz-Gala mit dem Titel „Fricken awesome for refugees“ in die Kirche zu unserer lieben Frau in Frickenhausen ein. Als Gäste werden Die Paperboys, der Gambian Boys Choir und So oder besser mit von der Partie sein. Der komplette Erlös der Ticketverkäufe ist für die Flüchtlingshilfe des Frickenhäuser Arbeitskreises Integration und einen behindertengerechten Eingang zur Kirche bestimmt.

Tickets gibt es in Nürtingen im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15 (www.ntz.de), in Frickenhausen beim Schneckenhoflädle, bei der Apotheke und bei Weigel Schreibwaren sowie an der Abendkasse.