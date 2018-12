Mit viel Geduld durchs Leben

28.12.2018, Von Sabrina Kreuzer

Das Ehepaar Maria Mill-Mir und Pedro Fernandez Sabate feiert diamantene Hochzeit – Liebe ist das Wichtigste

Die Eheleute pendeln zwischen Deutschland und Spanien. skr

GROSSBETTLINGEN. „Sechzig Jahre sind eine lange Zeit, so lange musste ich mit ihm aushalten.“ Maria Mill-Mir hat ein Lächeln auf den Lippen, das auch noch in ihren Augen zu sehen ist. Sie blickt zu ihrem Mann und streichelt seine Hand. „Du mit mir?“, fragt Pedro Fernandez Sabate zurück: „Ich musste es mit dir aushalten.“

Auch nach sechzig Jahren Ehe sind die beiden noch verliebt und zu Späßen aufgelegt. Das Paar, das in Großbettlingen lebt, feiert heute seine diamantene Hochzeit. An den 28. Dezember 1958 kann sich Maria Mill-Mir noch heute erinnern: „Es hat drei Tage vorher geregnet, aber am Tag der Hochzeit hat die Sonne geschienen.“ Das war der damals 22-jährigen Braut natürlich sehr wichtig, denn das wunderschöne weiße Brautkleid sollte nicht vom schlechten Wetter ruiniert werden.