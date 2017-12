Mit Cowboys und Indianern

29.12.2017, — E-Mail verschicken

Jugendnachmittag beim TSV Grafenberg

Beim Jugendnachmittag des TSV Grafenberg war auf der Bühne einiges los. pm

GRAFENBERG (pm). Beim Jugendnachmittag des TSV Grafenberg in der Rienzbühlhalle wurden die Gäste musikalisch von einem Flöten-Duo begrüßt. So kam gleich etwas Weihnachtsstimmung auf. Dann wurde die Bühne in den Wilden Westen verwandelt und viele Cowboys galoppierten mit ihren (Stecken-)Pferden über die Bühne. Als Nächstes zeigte die Tanzgruppe „Sweet and crazy“ ihr Können.

Im Anschluss wurde es voll auf der Bühne und die kleinen Rope-Skipper präsentierten, was sie mit den verschiedensten Seilen schon alles können. Die Jugendturnerinnen bildeten mit ihrem fließenden Bodenturnen einen gelungenen Abschluss vor der Pause.

Danach zeigten die Mädchenturnerinnen eine schöne Kombination aus Schwebebalken und Turnen an Bänken. Dann wurde es bunt: Die Kleinsten vom Eltern-Kind-Turnen hatten sich zu „Ich schenk Dir einen Regenbogen“ alternative Geschenkvorschläge für Weihnachten überlegt und stellten diese mit dem Fallschirm vor.