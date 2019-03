Metabo-Azubis unterstützen Rettungshunde

Die Auszubildenden und dualen Studenten von Metabo haben wie jedes Jahr ein gemeinnütziges Projekt auf die Beine gestellt. Zwei kaufmännische und sechs gewerbliche Azubis sowie drei duale Studenten wurden erstmals zu Energieprofis ausgebildet. Bei einem zweitägigen Workshop lernten sie Grundlagen des Energiemanagements: von Energieerzeugung und -verbrauch bis hin zu Energieeffizienz und Messtechnik. Mit diesem Wissen konnten die Workshop-Teilnehmer dann Einsparpotenziale bei dem Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller identifizieren. „Wir haben zum Beispiel Einsparpotenziale in den Bereichen Druckluft und Photovoltaik entdeckt und zudem das Energiebewusstsein unter den Kollegen schärfen können“, sagt Auszubildende Elisa Kilian: „So konnten die Abteilungen effektiv Energie einsparen.“ Ein Teil des dadurch gewonnenen Geldes kommt nun einer gemeinnützigen Einrichtung zugute. So haben sie jüngst eine Spende von mehr als 1000 Euro an die Rettungshundebereitschaft des DRK Nürtingen/Kirchheim überreicht. Jährlich setzen sich bei der Rettungshundebereitschaft rund 20 Helfer mit ihren Hunden ehrenamtlich für Personensuche in der Region Stuttgart ein. Nicolas Herdin, ehrenamtlicher Helfer mit Hündin Chaja, nahm die Spende entgegen. Das Geld soll für neue Ausrüstung der Hundestaffel eingesetzt werden. pm