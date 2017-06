Messetunnel gesperrt

(rp) Am Freitag, 16. Juni, zwischen 7 bis 16 Uhr, muss der Messetunnel an der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, Autobahnausfahrt Flughafen/Messe wegen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt werden. Diese sind notwendig, um einen sicheren Betrieb des Tunnels zu gewährleisten.

Die Anfahrt zum Flughafen- und Messegelände ist über die A 8, Anschlussstellen Degerloch und Plieningen ausgeschildert. Durch den Umleitungsverkehr ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen während der Vollsperrung zu rechnen.