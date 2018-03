Mehr Flexibilität bei der Betreuung

Altenriet erweitert Öffnungszeiten der Kindergärten

ALTENRIET. Altenriet passt die Öffnungszeiten für die beiden Kindergärten an. Damit reagiert die Gemeinde auf Wünsche aus der Elternschaft.

Bislang öffnen die Altenrieter Kindergärten erst um 7.30 Uhr ihre Türen. Künftig jedoch können die Eltern ihren Nachwuchs schon ab 7.15 Uhr in den Einrichtungen abgeben. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend. Die Verwaltung hatte den Vorstoß unternommen, nachdem bei der Umfrage unter den Eltern der Wunsch nach früheren Betreuungszeiten geäußert worden war. Bedarf, die Öffnungszeiten noch weiter auszubauen, sieht Bürgermeister Bernd Müller aber nicht.

„Die Umfrage hat ergeben, dass die Eltern zufrieden mit den Öffnungszeiten sind“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Rahmen der Bedarfsplanung erweitert Altenriet zusätzlich den Spielraum für Eltern, die die Ganztagesbetreuung nutzen. Bislang hatte die Familien die Wahl, ihre Kinder entweder an zwei oder vier Tagen ganztägig in die Einrichtung zu schicken. „Jetzt bieten wir auch die Möglichkeit an, das Kind an drei Tagen in die Ganztagesbetreuung zu schicken“, erklärt Müller.