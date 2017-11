Lob für Unterensinger

23.11.2017, — E-Mail verschicken

Ministerium sieht Sanierungsgebiet „Alter Ortskern“ als Erfolg

UNTERENSINGEN/STUTTGART (pm). Das Sanierungsgebiet „Alter Ortskern II“ in Unterensingen mit Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums erfolgreich abgeschlossen, wie die Pressestelle des Ministeriums mitteilt. „Unterensingen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Gemeinde und vor allem ihre Bürgerinnen und Bürger von der Städtebauförderung profitieren. Die Wohn- und Lebensqualität im Ortskern konnte durch die Sanierungsarbeit erheblich verbessert werden“, erklärte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich des Abschlusses dieser Sanierung.

Mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro Landesfinanzhilfen hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau das Sanierungsgebiet „Alter Ortskern“ in Unterensingen gefördert. Die städtebaulichen Förderangebote seien von großer Bedeutung und hätten vielfältige positive Auswirkungen, so die Ministerin: „Die Städtebauförderung bringt viele Vorteile für die Stadtentwicklung: Quartiere werden aufgewertet, Brachflächen neu genutzt und es kann dringend benötigter Wohnraum entstehen. Zudem löst jeder Fördereuro bis zu acht weitere Euro an Folgeinvestitionen aus, wovon ganz besonders das heimische Handwerk profitiert“, sagte Hoffmeister-Kraut.