Liste für mögliche Unterkünfte

18.02.2017

Gemeinderat Altdorf beriet über Flüchtlinge – Auch Maßnahmen in der Grundschule thematisiert

ALTDORF (käl). Bürgermeister Joachim Kälberer ging in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eingangs auf die Gemeinderatssitzung vom 17. Januar ein, in der der Geschäftsordnungsantrag auf Absetzung der Bausache „Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf dem Grundstück Rathausstraße 13“ eine Mehrheit im Gremium erhielt und daher nicht aufgerufen worden war – und, wie ebenfalls in diesem Geschäftsordnungsantrag enthalten, dann in der Folge im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung insgesamt sechs Standorte am Rande der jetzigen Wohnbebauung besprochen und vom Gremium befürwortet worden sind, die dem Landkreis Esslingen als Alternative zur Errichtung solch einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zur vorläufigen Erstunterbringung angeboten werden sollen, sofern dieses Angebot die Landkreisverwaltung annimmt und die hiervon berührten Grundstückseigentümer diesem auch zustimmen.