Ein sehr lebendiges Konzert für die Unterstützung von Flüchtlingen und für einen behindertengerechten Zugang zur Frickenhäuser Kirche zu unserer lieben Frau erlebten rund 400 Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auf die Beine gestellt hat die Benefizgala „Fricken awesome for Refugees“ der in Frickenhausen lebende Musiker Daniel Benjamin. In der Frickenhäuser Kirche musizierten Sea+Air, So oder besser, Die Paperboys und der Gambian Boys Choir. (Fotos: Anneliese Lieb)

