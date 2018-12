Kruß vermisst „Respekt und Toleranz“

21.12.2018, Von Matthäus Klemke

Aichtals Bürgermeister Lorenz Kruß richtet deutliche Worte an Gemeinderäte und hofft auf eine bessere Zusammenarbeit 2019

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres blickte Aichtals Bürgermeister Lorenz Kruß auf ein „durchwachsenes“ Jahr mit einigen unschönen Erlebnissen zurück.

AICHTAL. Eigentlich wollte Kruß bei seinen Schlussworten am Mittwochabend nicht persönlich werden, sondern einen rein objektiven Jahresrückblick geben. „Eine Sache muss ich dann aber doch ansprechen“, sagte er: „Wenn es so weit kommt, dass ich mich von Mitbürgern beleidigen und bespucken lassen muss, dann läuft etwas falsch.“

Gemeint waren die Reaktionen auf die halbjährige Sperrung der Ortsdurchfahrt Aich. Ein Thema, das so präsent wie kein anderes in diesem Jahr in Aichtal war und 2018 laut Kruß zu einem „durchwachsenen“ Jahr aus Sicht der Stadtverwaltung gemacht hat. „Mir scheint, als seien Respekt und Toleranz in der Gesellschaft verloren gegangen“, sagte Kruß.

Der Unmut der Bürger über die langen Sanierungsarbeiten sei ihm auf erschreckende Weise entgegengeschlagen: „Mittlerweile kann ich wieder zum Briefkasten gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass etwas drin liegt oder daraufgeschmiert wurde.“