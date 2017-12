Markt auf dem Schulhof in Frickenhausen am Wochenende war sehr gut besuchtFRICKENHAUSEN. Bereits von Weitem sichtbar leuchteten am Wochenende abends die Bäume in Frickenhausen in einem frostig bläulichen Licht und ließen sie wie von Eis umschlossen erscheinen. Sie umringten den Schulhof der alten…

Mehr