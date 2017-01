Kleine Sternsinger in Frickenhausen gesegnet

Unter dem Motto des diesjährigen Dreikönigssingens „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ waren die Sternsinger mehrere Tage unterwegs. Mit dem Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ brachten sie den Segen „20*C+M.B*17“ in die Häuser. Zum Abschluss der Aktion versammelten sich fast 100 Sternsinger am Dreikönigstag in der Klaus-von-Flüe-Kirche in Frickenhausen. Das Bewahren der Schöpfung Gottes war zusätzlich zu der Geschichte der Heiligen Drei Könige zentrales Thema des Gottesdienstes. Die Lieder, die von der Sternsingerband begleitet wurden, brachten dies zum Ausdruck. Höhepunkt des Gottesdienstes war die Segnung aller Kinder. Am Schluss bedankte sich Pfarrer Dr. Mutombo-Mwana bei allen Sternsingern und lud sie zum Dank zum Sternsingerfest ein. pm