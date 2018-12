Kinderheim in Kenia wächst

Im Badilisha Maisha Centre der Bempflingerin Birgit Zimmermann wird Straßenkindern aus Eldoret neue Hoffnung geschenkt

Das Badilisha Maisha Centre (BMC) liegt bei Eldoret in Kenia. In Zusammenarbeit mit dem Bempflinger Verein Eldoret Kids Kenia hat man sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Straßenkindern zu verbessern. Derzeit leben 60 Kinder in dem Zentrum – ab Januar werden es 72 sein.

Im BMC wächst die Zahl der Kinder, um die sich Birgit Zimmerman und ihr Team kümmern. Foto: pm

BEMPFLINGEN/ELDORET (pm). Die enge Zusammenarbeit mit Eldoret Kids Kenia Bempflingen, dem Projektpartner auf deutscher Seite, trägt Früchte, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Seit vier Jahren werden Straßenkinder zur Rehabilitation aufgenommen und danach wieder in ihre Familien zurückgeschickt. So zum Beispiel Brian, ein 14jähriger Junge, der vor mehr als zwei Jahren im BMC aufgenommen wurde.