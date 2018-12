Kinder-Schwimmkurs

NÜRTINGEN (pm). Am Montag, 7. Januar, startet ein neuer Kinderschwimmkurs für Kinder von fünf bis sieben Jahren von 14.30 bis 15.15 Uhr im DRK-Familienzentrum. Es gibt noch wenige freie Plätze. In der letzten Kursstunde besteht die Möglichkeit, das Seepferdchen-Schwimmabzeichen abzulegen. Ort ist das Schwimmbad des DRK-Familienzentrums, Kirchheimer Straße 69 in Nürtingen. Informationen und Anmeldungen im Haus der Familie, Nürtingen www.hdf-nuertingen.de und Telefon (0 70 22) 3 99 93.